Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw vor Wohnhaus beschädigt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Senne - Zwischen Freitag und Samstag, 24.04.2021, ist ein Pkw vor einem Mehrfamilienhaus am Nashornweg beschädigt worden. Polizeibeamte schätzten den Sachschaden auf 2.500 Euro. Die Polizei sucht den Fahrer des beteiligten Fahrzeugs und Zeugen.

Ein 60-jähriger Bielefelder hatte seinen grauen 2er BMW am Freitag, gegen 13:00 Uhr, auf der Stellfläche eines privaten Grundstücks am Nashornweg abgestellt. Als er am Samstag, gegen 13:00, zu seinem Auto ging, bemerkte er die Kratzspuren an dem Stoßfänger und die verzogene Motorhaube. Der BMW parkte in Nähe der Einmündung Zebraweg.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell