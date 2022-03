POL-MFR: (373) Polizei sollte Streit schlichten und fand Drogen

Fürth (ots) - In der Zeit von Donnerstag auf Freitag (17./18.03.2022) brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Fürther Stadtteil Burgfarrnbach ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Der Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen 09:00 Uhr (Do) und 08:15 Uhr (Fr) über ein Fenster in das Wohnanwesen in der Narzissenstraße. Bislang geht die Polizei davon aus, dass der Täter bei seinem Einbruch Bargeld ...

mehr