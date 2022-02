Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (237) Einbruch in Schuhgeschäft - Polizei bittet um Hinweise

Erlangen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (18./19.02.2022) brach ein unbekannter Täter in ein Schuhgeschäft in der Erlanger Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher gelangte im Zeitraum zwischen 18:15 Uhr (Fr) und 09:00 Uhr (Sa) über ein Fenster im zweiten Obergeschoss in die Verkaufsräume eines Schuhgeschäfts in der Hauptstraße. Dort öffnete er einen Tresor und entwendete Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Die Spurensicherung am Tatort übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken. Die Ermittler der Kriminalpolizei Erlangen bitten zu dieser Tat um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei melden.

Erstellt durch: Michael Konrad

