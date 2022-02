Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (230) Mann beschädigte 16 Autos - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagmorgen (17.02.2022) kam es zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Autos in Nürnberg. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

Kurz nach 09:00 Uhr teilten Zeugen mit, dass sie beobachteten, wie ein Unbekannter gegen mehrere Autos im Nordwestring trat und anschließend im unmittelbar angrenzenden Westfriedhof verschwand. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahm dort aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung einen 41-jährigen Mann fest.

An den 16 beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort und stellte u.a. die Schuhe des Tatverdächtigen sowie eine mitgeführte Bierdose sicher. Zudem ordnete der Ermittlungsrichter eine Blutentnahme an. Die Beamten leiteten gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell