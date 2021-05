Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (746) Bei Sturz mit Motorrad tödlich verletzt

Petersaurach (ots)

Am Dienstnachmittag (25.05.2021) kam ein Motorradfahrer bei Petersaurach von der Fahrbahn ab und stürzte. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Ein 51-jähriger Mann befuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Motorrad die Staatsstraße 2412 von Langenloh in Richtung Petersaurach. Gegen 17:30 Uhr kam er alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte.

Unbeteiligte Zeugen haben das Unfallgeschehen beobachtet und leisteten sofort Erste-Hilfe. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes verstarb der Verunglückte jedoch noch an der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Heilsbronn hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Staatsstraße 2412 von der Freiwilligen Feuerwehr komplett gesperrt werden.

Markus Baumann / tb

