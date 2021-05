Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (642) Polizeibeamte angegriffen und verletzt

Nürnberg (ots)

Mehrere Polizeibeamte wurden am Samstagabend (08.05.2021) bei einem Polizeieinsatz in der Innenstadt verletzt. Vorangegangen war eine Mitteilung über eine Auseinandersetzung an der Skateranlage.

Die Polizei erhielt gegen 19:30 Uhr die Mitteilung, dass eine Frau von mehreren Personen im Bereich der Skateranlage am Spittlertorgraben attackiert worden sein soll. Als die ersten Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte eintrafen, waren über 100 überwiegend jugendliche Personen vor Ort. Eine Auseinandersetzung konnten die Polizeibeamten zunächst nicht feststellen. Ein junger Mann flüchtete sofort, als er einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte und warf dabei einen unbekannten Gegenstand weg. Die Polizeibeamten konnten den jungen Mann einholen und fixieren. Hierbei griff der 17-Jährige die Polizisten tätlich an, leistete Widerstand und beleidigte sie fortwährend.

Im weiteren Verlauf solidarisierten sich mehrere Personen mit dem jungen Mann und bedrängten die Polizeibeamten massiv. Erst mit zahlreichen Unterstützungsstreifen des USK Mittelfranken konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Hierbei mussten die Polizisten auch unmittelbaren Zwang einsetzen um die aufgebrachte Menge zu beruhigen.

Mehrere Polizeibeamte erlitten durch die Angriffe Verletzungen, blieben aber dienstfähig. Der 17-Jährige wurde schließlich zur Dienststelle gebracht. Er muss sich nun u. a. wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell