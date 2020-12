Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1867) Einbruch in Schule mit anschließendem Autodiebstahl

NürnbergNürnberg (ots)

Bislang Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Sonntagmorgen (23./27.12.2020) in Nürnberg-Langwasser in eine Schule ein. Der oder die Täter richteten hohen Sachschaden an und entwendeten einen Opel Corsa.

Der Einbruch erfolgte über das Dach der Schule in der Bertolt-Brecht-Straße. Im Innern wurden in verschiedenen Etagen Türen und Schränke aufgebrochen. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt und teilweise verwüstet. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 10.000 Euro. Wie sich bei der genaueren Überprüfung herausstellte, entwendeten der oder die Täter einen Fahrzeugschlüssel nebst dem dazugehörigen weißen Opel Corsa mit dem amtlichen Kennzeichen N BB 630.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Die weitergehenden Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Etwaige Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 bei der Polizei zu melden.

Robert Sandmann / mc

