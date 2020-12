Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1864) Erneut zahlreiche Pkw beschädigt - Zeugenaufruf

NürnbergNürnberg (ots)

An Heiligabend (24.12.2020) beschädigte ein bislang unbekannter Täter mehrere Pkw in Nürnberg Gibitzenhof. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der oder die Unbekannte zerkratzte vermutlich im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 20:30 Uhr insgesamt knapp zwei Dutzend geparkte Pkw in der Freiburger sowie Mannheimer Straße. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Erst tags zuvor (23.12.2020) kam es unweit des Tatorts in der Lotzestraße zu Sachbeschädigungen (Meldung 1858). Die Beamten prüfen nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unter der Telefonnummer 0911 9482 - 114 in Verbindung zu setzen.

