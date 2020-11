Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1600) Nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

Nürnberg (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen am Samstag (31.10.2020) einen 31-jährigen Mann nach einem Ladendiebstahl in der Innenstadt fest. Er steht im Verdacht, zuvor mit einer präparierten Einkaufstasche hochwertige Kleidungsstücke gestohlen zu haben.

Gegen 18:00 Uhr teilten Zeugen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte mit, dass sie soeben einen mutmaßlichen Ladendieb in einem Bekleidungsgeschäft in der Karolinenstraße festgehalten hätten. Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der 31-Jährige zuvor hochwertige Herrenkleidung in eine präparierte Tasche gelegt hatte und anschließend das Geschäft verlassen wollte, ohne die Waren zu bezahlen. Hier wurde er durch Mitarbeiter angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebs gegen den 31-Jährigen ein. Der Wert des Diebesgutes beträgt rund 200 Euro.

Er wurde zwischenzeitlich dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

