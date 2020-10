Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1424) Diebstähle aus Hotelumkleiden - Täterermittlung

Nürnberg (ots)

Am 18.11.2019 brachen zwei zunächst unbekannte Männer insgesamt sieben Spinde in einem Hotel in der Nürnberger Innenstadt auf und entwendeten diverse Wertgegenstände der Angestellten. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat nun zwei dringend Tatverdächtige ermitteln können.

Gegen 02:00 Uhr nachts betraten zwei Männer das Hotel in der Eilgutstraße. Ein Angestellter beobachtete über die vorhandene Videokamera, wie die beiden Männer die im Keller befindlichen Umkleideräume der Angestellten betraten und das Hotel im Anschluss über den Keller wieder verließen. Bei der Nachschau bemerkte der Angestellte mehrere aufgebrochene Spinde.

Ein 27-Jähriger mutmaßlich Tatbeteiligter konnte bereits unmittelbar nach der Tat ermittelt werden. Nun konnte die Kriminalpolizei Nürnberg auch einen zweiten dringend Tatverdächtigen ermitteln. Eine DNA-Spur, die der Kriminaldauerdienst Mittelfranken vor Ort sicherte, führte zu einem 29-Jährigen.

Den beiden Männern wird vorgeworfen, Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro aus den Spinden der Hotelangestellten entwendet zu haben. Sie müssen sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren dafür verantworten.

Ann-Kathrin Lehnert/n

