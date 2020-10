Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1416) Hundekotbeutelspender in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Binnen weniger Tage zündete ein bislang unbekannter Täter zwei Hundekotbeutelspender im Fürther Stadtpark an. Die Polizeiinspektion Fürth sucht Zeugen.

Bereits am letzten Dienstagmorgen (29.09.2020) fiel einem Mitarbeiter des Grünflächenamtes der Stadt Fürth bei einer Kontrolle im Stadtpark auf, dass ein Hundekotbehälter beschädigt wurde. Unbekannte hatten den Plastikbehälter offenbar im Zeitraum vom 25.09.2020 - 29.09.2020 auf bislang unbekannte Weise in Brand gesteckt, wodurch dieser teilweise schmolz. Vermutlich auf die gleiche Weise wurden in der Nähe mehrere sogenannte Nissenleuchten auf Baustellenabsperrungen beschädigt.

Am heutigen Montagmorgen (05.10.2020) stellten die Mitarbeiter erneut einen abgebrannten Hundekotbeutelspender sowie eine zerstörte Nissenleuchte fest. In diesem Fall lässt sich der Tatzeitraum ersten Ermittlungen zu Folge auf Donnerstagnachmittag (01.10.2020) bis Montagfrüh (05.10.2020) eingrenzen.

Die Polizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Es wird in dem Zusammenhang auch geprüft, ob es sich in beiden Fällen um ein und denselben Täter handeln könnte. Zeugen, welche im Stadtpark Fürth verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Fürth unter der Telefonnummer 0911 75905 - 0 zu melden.

Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell