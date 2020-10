Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1415) Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt - Bilanz

Fürth (ots)

Am Wochenende (03./04.10.2020) führten Beamte der Fürther Verkehrspolizei Geschwindigkeitskontrollen in der Fürther Südstadt durch. Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer mit 96 km/h.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 20:15 und 00:45 Uhr, führte die Verkehrspolizei Fürth Geschwindigkeitskontrollen in der Schwabacher Straße durch. Von insgesamt 509 registrierten Fahrzeugen hielten sich 18 Fahrzeuge nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

15 Fahrer erwartet nun ein Verwarnungsgeld, drei Fahrer wurden im Zuge der Kontrollen angezeigt. Sie erwartete jeweils ein Fahrverbot. Bei den gemessenen Fahrzeugen handelt es sich um teils getunte, hochwertige Serienfahrzeuge.

Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 96 km/h (bei erlaubten 50 km/h), er muss nun mit einem Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkten in Flensburg sowie einer Geldbuße in Höhe von 200 Euro rechnen.

