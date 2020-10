Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1404) Zeugen nach Verkehrsunfall bei Seukendorf gesucht

Zirndorf (ots)

Gegen 16:30 Uhr fuhr eine 23-jährige Frau mit ihrem Ford Fiesta auf der Staatsstraße 2409 in Richtung Cadolzburg. An der Einmündung zur Bundesstraße 8 bog sie nach links ab. Zeitgleich fuhr eine 32-jährige Audifahrerin auf der Gegenfahrbahn in Richtung Seukendorf. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Beide Fahrzeugführerinnen blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Die beiden Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über zehntausend Euro geschätzt.

Beide Unfallbeteiligte geben an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen selbst aber auch insbesondere zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zirndorf unter der Telefonnummer 0911/ 96927-0 zu melden.

Wolfgang Prehl

