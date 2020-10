Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1402) Angeblicher Telekommitarbeiter und Komplize entwenden Schmuck aus Wohnung

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (01.10.2020) entwendeten ein angeblicher Telekommitarbeiter und sein Komplize Schmuck aus einer Wohnung einer Seniorin im Stadtteil Hasenbuck. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Unbekannter klingelte gegen 14:00 Uhr an der Wohnungstüre einer 84-jährigen Dame in der Meraner Straße. Er gab an, Mitarbeiter der Telekom zu sein und den Fernseher der Seniorin überprüfen zu müssen. Die Dame ließ den Unbekannten daraufhin in ihre Wohnung. In dieser Zeit verschaffte sich offenbar ein zweiter unbekannter Täter Zutritt zur Wohnung und entwendete Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Der angebliche Telekommitarbeiter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 40-45 Jahre, ca. 180 cm groß, Vollbart, sprach Hochdeutsch, trug eine ärmellose graue Weste mit blauer Aufschrift

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Ann-Kathrin Lehnert

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell