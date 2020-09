Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1320) Notorische Ladendiebe auf frischer Tat erwischt

Fürth (ots)

Am Freitagabend (18.09.2020) wurden zwei Männer in Fürth bei einem Ladendiebstahl festgenommen. Wenige Stunden zuvor hatten sie schon in Pegnitz zugeschlagen. Die Polizei ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Diebstahls.

Gegen 18:45 Uhr betraten ein 48-Jähriger und sein 31-jähriger Begleiter einen Elektromarkt in der Nähe der Polizeiinspektion Fürth. Während der ältere Ladendieb die Überwachungskamera abschirmte und das Verkaufspersonal im Blick behielt, steckte der Jüngere ein Tablet im Wert von fast 800 Euro in eine präparierte Einkaufstasche.

Anschließend verließen sie das Geschäft ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter sprach beide vor dem Geschäft an, woraufhin sie versuchten zu flüchten. Allerdings bekam der Mitarbeiter den 31-Jährigen zu fassen und konnte ihn festhalten. Daraufhin gab auch der Ältere seinen Fluchtversuch auf. Als Grund für den Diebstahl nannten die Männer ihre Drogensucht. Mit dem Verkaufserlös sollte Rauschgift gekauft werden.

Die hinzugerufene Streife der Fürther Polizei hatte es nicht weit zum Ort des Diebstahls. Eine Überprüfung der Männer ergab, dass diese nur wenige Stunden zuvor in Pegnitz bereits schon einmal wegen eines Ladendiebstahls angezeigt wurden. Die Polizei geht daher davon aus, dass die Tatverdächtigen gewerbsmäßig handelten.

Stefan Bauer / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell