Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1299) Hoher Sachschaden nach Küchenbrand

Erlangen (ots)

Am frühen Mittwochabend (16.09.2020) kam es in einem Mehrfamilienhaus in Baiersdorf zu einem Brand. Dabei entstand hoher Sachschaden.

Gegen 18:30 Uhr ging in der integrierten Leitstelle der Notruf über einen Wohnungsbrand in der Sudetenstraße ein. Die Einsatzkräfte vor Ort stellten eine starke Rauchentwicklung und Feuer aus der Wohnung im Erdgeschoss fest. Dank aufmerksamen Nachbarn konnte sämtliche Bewohner des Hauses, darunter auch der Mieter der betroffenen Wohnung, das Anwesen bereits verlassen.

Bei dem Brand entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen. Der Brand brach in der Küche im Bereich des Elektroherdes aus. Die Brandermittler gehen ersten Erkenntnissen zu Folge von einem technischen Defekt aus. Es gibt keinerlei Hinweise auf Brandstiftung.

Die betroffene Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die anderen Hausbewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Janine Mendel

