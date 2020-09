Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1298) Einbruch in Gartenhaus - Täterermittlung

Nürnberg (ots)

In der Nacht vom 31.03.2020 auf 01.04.2020 brach ein bislang unbekannter Täter in ein Gartenhaus im Nürnberger Westen ein. Nun konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Bei dem Einbruch in das Gartenhaus in einen Schrebergarten in der Lehrberger Straße entstand Sachschaden und ein geringer Entwendungsschaden. Der Täter hinterließ jedoch DNA-Spuren am Tatort, die im Rahmen der Spurensicherungsarbeit von den Beamten des Kriminaldauerdienstes gesichert wurden.

Die Ermittler der Nürnberger Kriminalpolizei konnten anhand der DNA-Spuren nun einen 30-jährigen Mann als Tatverdächtigen identifizieren. Der aktuelle Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters ist derzeit unbekannt.

