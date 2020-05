Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (598) Mutmaßlicher Exhibitionist festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagabend (07.05.2020) gelang es einen mutmaßlichen Exhibitionisten im Nürnberger Stadtteil Schniegling festzunehmen. Eine Frau verständigte zuvor die Polizei.

Gegen 18:15 Uhr wurde eine Frau auf einen Mann aufmerksam, welcher nackt am Ufer der Pegnitz lag und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Hierbei suchte er immer wieder den Blickkontakt zu der Passantin. Diese verständigte daraufhin die Polizei. Eine Streifenbesatzung konnte den 44-jährigen Tatverdächtigen noch am Pegnitzufer antreffen und festnehmen. Der Mann wollte sich nicht weiter zur Sache äußern.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 44-Jährigen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen.

Michael Petzold/n

