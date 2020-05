Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (595) Brand in Geräteschuppen - Brandursache unklar

Stein (ots)

Am Mittwochnachmittag (06.05.2020) brach aus noch ungeklärter Ursache in einem Geräteschuppen in Oberasbach (Lkrs. Fürth) ein Feuer aus. Personen kamen nicht zu Schaden.

Ein Zeuge sah aus dem Geräteschuppen des benachbarten Grundstücks in der Vorderen Hochstraße starken Rauch aufsteigen. Er klingelte beim Nachbarn und verständigte die Integrierte Leitstelle Mittelfranken-Süd über den Brand. Zwischenzeitlich versuchten die beiden das Feuer mit Feuerlöscher und Gartenschlauch unter Kontrolle zu bringen, was jedoch nicht gelang.

Die alarmierten Feuerwehren aus Oberasbach, Altenberg und Rehdorf hatten den Brand jedoch rasch unter Kontrolle und verhinderten so ein Übergreifen der Flammen auf das danebenstehende Einfamilienhaus. Beim Löschen des Feuers musste das Dach des Schuppens teilweise entfernt werden.

Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden am Geräteschuppen ca. 10.000 Euro.

Zur Klärung der Brandursache hat die Polizeiinspektion Stein die Ermittlungen aufgenommen.

Stefan Lang/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell