POL-MFR: (238) Faschingsumzug am Sonntag (23.02.2020) in Nürnberg - Verkehrslagemeldung

Am Sonntag (23.02.2020) veranstaltet der Förderverein Nürnberger Fastnachtszug e. V. den traditionellen Faschingsumzug durch die Nürnberger Altstadt. Die Polizei gibt entsprechende Verkehrshinweise.

Um die Sicherheit der Umzugsteilnehmer und Zuschauer zu gewährleisten, sind wieder zahlreiche Verkehrsbeschränkungen entlang der Umzugsstrecke sowie im Umkreis der Veranstaltung erforderlich.

Der Faschingsumzug wird über folgende Strecke geführt:

Bayreuther Straße - Rathenauplatz - Laufer Tor - Äußerer Laufer Platz - Laufer Schlagturm - Innere Laufer Gasse - Theresienplatz - Theresienstraße - Fünferplatz - Obstmarkt - Spitalgasse - Museumsbrücke - Königstraße - Kaiserstraße - Josephsplatz - Vordere Ledergasse

Aus diesem Grund sind temporäre Verkehrssperrungen erforderlich, weshalb es im Zeitraum von 10:00 bis ca. 17:00 Uhr zu Verkehrsstörungen kommen kann.

In der Bayreuther Straße in Höhe des Stadtparks sowie entlang der Umzugsstrecke in der Altstadt (Äußere- bzw. Innere Laufer Gasse, Theresienstraße, Obstmarkt und Vordere Ledergasse) sind zusätzliche Halteverbote aufgestellt, die am 23.02.2020 bereits ab 06:00 Uhr gelten. Autofahrer werden gebeten, die Haltverbotszeichen entlang der Strecke unbedingt zu beachten, da widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge ansonsten abgeschleppt werden müssen.

Zudem wird der Rathenauplatz in der Zeit von 12:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr komplett gesperrt. Von dieser Maßnahme sind insbesondere Verkehrsteilnehmer betroffen, die die Sulzbacher Straße, Bayreuther Straße und den Marientor- und Laufertorgraben benutzen. Die Umleitungen sind beschildert. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der Polizei zu beachten und den Veranstaltungsbereich weiträumig zu umfahren.

Zeitplan:

Aufstellung ab 10:00 Uhr in der Bayreuther Straße stadteinwärts zwischen Virchowstraße und Pirckheimerstraße.

Abmarsch um 13:00 Uhr.

Auflösung gegen 16:00 Uhr in der Vorderen Ledergasse über die Schlotfegergasse, Karl-Grillenberger-Straße und Dr.-Kurt-Schumacher-Straße

Aktuelle Veranstaltungshinweise, auch während des Faschingsumzuges, können zudem über die sozialen Medien facebook.com@polizeimittelfranken und twitter.com@PolizeiMFR entnommen werden.

