Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (216) Ladendiebstahl mit Waffen - Täterfestnahme

Nürnberg (ots)

Am Freitagnachmittag (14.02.2020) beging ein 53-jähriger Mann in der Nürnberger Innenstadt einen Ladendiebstahl und flüchtete. Da bei seiner Festnahme ein Taschenmesser in seiner Hose aufgefunden wurde, muss er sich nun wegen Diebstahls mit Waffen verantworten.

Gegen 13:45 Uhr entwendete der Mann aus einer Apotheke in der Nürnberger Innenstadt einen Kosmetikartikel im Wert von ca. 10 Euro und flüchtete. Dies wurde durch eine Mitarbeiterin beobachtet, die dem Täter folgte. Polizeibeamte, die die Verfolgung bemerkten, konnten den 53-Jährigen daraufhin stellen und festnehmen.

Bei der Durchsuchung des Beschuldigten wurde in seiner Hosentasche ein Taschenmesser aufgefunden.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen eingeleitet.

Janine Mendel

