Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (164) Staatsanwaltschaft stellt Haftantrag gegen mutmaßlichen Fahrraddieb

Fürth (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Fürth fanden am Montagabend (03.02.2020) mehrere mutmaßlich gestohlene Fahrräder in einer Wohnung in der Fürther Südstadt. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen einen 38-Jährigen.

Wegen einer anderen Sachbearbeitung betraten die Polizisten gegen 20:00 Uhr die Wohnung eines 38-jährigen Mannes in der Ludwigstraße. Hierbei entdeckten sie verschiedene drogentypische Utensilien, mehrere hundert Euro Bargeld sowie geringe Mengen Haschisch und Ecstasy-Tabletten, die offen in der Wohnung lagen. Im Zuge der daraufhin durchgeführten Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizeibeamten außerdem noch diverse Fahrradteile fest.

Im Keller des Anwesens fanden die Beamten außerdem noch einige Fahrräder, die möglicherweise aus vorangegangenen Diebstählen stammten. Eines davon war bereits als gestohlen gemeldet worden. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Gegen den 38-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren u. a. wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Beschuldigten. Er wird im Laufe des Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet.

Wolfgang Prehl/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell