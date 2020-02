Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (161) Wer hatte Grünlicht?

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (03.02.2020) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Nürnberger Nopitschstraße. Die Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen.

Gegen 17:50 Uhr befuhr ein Mann mit seinem blauen Ford Fiesta die Nopitschstraße in Richtung Schweinauer Hauptstraße und bog nach links in die Jaeckelstraße ab. Hierbei kollidierte er mit einem, auf der Nopitschstraße in östlicher Richtung fahrenden, braunen VW Passat. Bei dem Unfall kamen keine Personen zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt.

Da beide Verkehrsteilnehmer angeben, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein, bittet die Nürnberger Verkehrspolizei Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.

Michael Petzold/n

