Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1727) Zeugensuche nach Verkehrsunfall im Nürnberger Westen

Nürnberg (ots)

Am frühen Morgen des 04.12.2019 ereignete sich im Nürnberger Westen ein Verkehrsunfall, dessen Hergang unklar ist. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 09:30 Uhr befuhren zwei Pkw (Mercedes und Mazda) zeitgleich die Sigmundstraße in Richtung Fürther Straße auf dem mittleren Fahrstreifen. An der Kreuzung beider Straßen kam es dann zur Kollision der Pkw. Nach Angaben der Beteiligten geschah der Unfall beim Abbiegen nach links in die Fürther Straße bzw. beim Geradeausfahren in die Adolf-Braun-Straße.

Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der VPI Nürnberg unter der Telefonnummer 09 11 65 83 - 15 30 in Verbindung zu setzen.

Janine Mendel/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell