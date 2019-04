Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Brand in Bad Karlshafen: Feuer vermutlich fahrlässig verursacht

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 11:06 Uhr und 11:28 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichte Erst- und Folgemeldung zu dem Brand.)

Bad Karlshafen (Landkreis Kassel): Nach dem Brand, der sich am heutigen Donnerstagvormittag, gegen 11 Uhr, im C.-D.-Stunz-Weg in Bad Karlshafen ereignete, haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am heutigen Mittag die Brandstelle aufgesucht und dort die ersten Ermittlungen zur Brandursache geführt. Wie sie dazu berichten, gehen sie derzeit davon aus, dass das Feuer in dem rund 10 Kubikmeter großen, mit Sperrmüll gefüllten Container fahrlässig verursacht worden war. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich bislang nicht ergeben.

Durch den Einsatz der alarmierten Feuerwehr war der Brand heute Vormittag zügig gelöscht worden, sodass das Feuer nicht auf das angrenzende Haus, das derzeit als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge dient, übergriff. An der Fassade des Hauses waren Schäden in Form von Rußanhaftungen und beschädigten Fensterrahmen entstanden. Auch der etwa eineinhalb Meter vom Haus entfernt im Freien stehende Container war durch den Brand beschädigt worden. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Von den 30 dort wohnenden Menschen hatten alle zu dieser Zeit anwesenden Bewohner das Haus vorsorglich verlassen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

