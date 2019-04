Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Gebäudebrand in Bad Karlshafen: Container brannten; keine Menschen mehr in Gefahr

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 11:06 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4249168 veröffentlichte Erstmeldung zu Brand.)

Bad Karlshafen (Landkreis Kassel): Wie die bei dem Brand im C.-D.-Stunz-Weg in Bad Karlshafen eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar in ersten Meldungen berichten, waren dort offenbar in einem Anbau Müllcontainer in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte diesen Brand zwischenzeitlich löschen und überprüfte anschließend noch, ob es noch weitere Brandherde im Gebäude gibt, was offenbar nicht der Fall ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren bei Eintreffen der Streife bereits alle Bewohner des angrenzenden Wohngebäudes im Freien und blieben unverletzt. An der Außenfassade des Hauses soll nur ein geringer Schaden entstanden sein. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen vor Ort dauern derzeit an.

Wir berichten nach.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

