Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1707) Wohnungsbrand in der Fürther Altstadt

Fürth (ots)

Am Vormittag (03.12.2019) brach in der Fürther Altstadt in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Gegen 10:45 Uhr erreichten mehrere Mitteilungen die Polizei und Feuerwehr, dass es in einem Mehrfamilienhaus in der Schwabacher Straße (Fußgängerzone) brennen soll.

Unmittelbar bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen aus einer Wohnung im ersten Stock des AnwesensFürth Flammen. Die Fürther Feuerwehr begann unverzüglich mit den Löscharbeiten und meldete nur kurz darauf "Feuer aus". Die Bewohner hatten das Haus inzwischen verlassen, eine Bewohnerin (30) des Nachbaranwesens erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt.

Die Ermittlungen zur Erforschung der Brandursache übernahm das Fachkommissariat der Kripo Fürth. Derzeit gibt es hier noch keine Erkenntnisse. Auch der entstandene Sachschaden ist noch ungewiss.

Die Fußgängerzone bleibt bis auf weiteres im Bereich des Brandortes gesperrt. Die Hirschenstraße (Gebäuderückseite) ist aktuell ebenfalls noch weiterhin gesperrt (12:00 Uhr).

Bert Rauenbusch/n

