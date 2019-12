Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1690) Angriff gegen Rettungsdienst - Haftantrag gestellt

Nürnberg (ots)

Unglaublich verhielt sich heute Morgen (01.12.2019) ein 17-jähriger Jugendlicher in der Nürnberger Innenstadt. Er zerstörte einen Rettungswagen und verletzte eine Sanitäterin.

Gegen 02:00 Uhr riefen Zeugen den Rettungsdienst in die Kaiserstraße, nachdem eine junge Frau gesundheitliche Schwierigkeiten hatte. Als die Helfer eingetroffen waren und mit der Versorgung im Rettungswagen begannen, wollte der 17-Jährige - der Freund der Patientin - auch in das Fahrzeug. Dies wurde ihm allerdings verweigert.

Aus Verärgerung schlug er nun mit einem Gegenstand mehrere Scheiben des Rettungswagens ein und verletzte dadurch eine behandelnde Sanitäterin. Außerdem riss er die Scheibenwischer des Wagens ab.

Beamte der PI Nürnberg-Mitte nahmen den mit 1,7 Promille betrunkenen Jugendlichen noch vor Ort fest und fuhren ihn zur Dienststelle. Dort stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nach Sachverhaltsschilderung sofort Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Der Beschuldigte wird nach seiner Ausnüchterung einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg vorgeführt.

Am Rettungswagen, der im Übrigen nicht mehr einsatzbereit ist, entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die verletzte Sanitäterin musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und gemeinschädlichen Sachbeschädigung wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bert Rauenbusch/sg

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell