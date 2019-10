Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1412) Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Unbekannte Täter brachen in ein leerstehendes Gebäude im Nürnberger Westen ein und besprühten die Innenräume mit diversen Graffiti. Die Polizei sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen 02.10.2019 (Mi) und 09.10.2019 (Mi) warf ein unbekannter Täter ein Fenster im Erdgeschoss des ehemaligen Dienstgebäudes der Polizei, Lenaustraße 5, ein und gelangte so in das leerstehende Anwesen. Im ersten und zweiten Obergeschoss wurden die Wände mit Graffiti beschmiert. Eine Sprühdose konnte ebenfalls aufgefunden werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der Kriminaldauerdienst übernahm die Spurensicherung vor Ort. Die Sachbearbeitung wurde durch die Ermittlungsgruppe PI Nürnberg-West übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0911/6583-0 entgegen genommen.

Janine Mendel, sg

