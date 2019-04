Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Alkoholunfall

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines Fahrzeugs gesetzt hat, war ein 57 Jahre alter Mercedes-Lenker am Mittwoch gegen 07.10 Uhr in der Stuttgarter Straße in Maichingen an einem Unfall beteiligt. Der Mann befuhr die Straße in Richtung der Brunnenstraße, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Ampelmast sowie einem Verteilerkasten kollidierte. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem 57-Jährigen. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, so dass sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Polizisten beschlagnahmten darüber hinaus auch den Führerschein des Mannes. Aufgrund leichter Verletzungen, die er sich zugezogen hatte, wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

