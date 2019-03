Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall - Radfahrer leicht verletzt

Zeugen gesucht

Uedem (ots)

Am Mittwoch (06. März 2019) gegen 05.40 Uhr war ein 49-Jähriger aus Uedem mit seinem VW Polo auf dem Niedermühlenweg unterwegs. Als er nach links in die Keppelner Straße abbiegen wollte, kollidierte er mit einem 53-jährigen Radfahrer aus Uedem, der auf dem vorfahrtsberechtigten Radweg an der Keppelner Straße in Richtung Uedem unterwegs war. Der Radfahrer fuhr gegen die Beifahrerseite des Autos und verletzte sich leicht. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich unter Telefon 02823 1080 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell