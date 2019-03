Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Betrieb

Arbeitsgeräte entwendet

Emmerich-Vrasselt (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag (12. März 2019), 6.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter am Blackweg ein Tor zu einem Betriebsgelände auf. Auf dem Gelände brachen die Täter in Garagen und Lagerhallen ein und entwendeten eine größere Anzahl an Arbeitsgeräten. Auf Grund des Umfangs müssen die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell