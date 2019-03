Kreispolizeibehörde Kleve

Goch (ots)

Leider muss am Dienstag, 19. März 2019, der Termin zur Einbruchschutzberatung ausfallen. Der nächste Termin in Goch findet am 16. April 2019 statt.

