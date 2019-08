Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1222) Rentnerin beim Geldwechseln bestohlen - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Ein unbekannter Mann hat gestern Vormittag eine Rentnerin in der Mainstraße um Wechselgeld gebeten und sie dabei bestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 09:30 Uhr sprach der Unbekannte die Frau an ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Gartencenters an und bat sie um Münzgeld. Während er die Rentnerin in ein Gespräch verwickelte, entwendete er die Geldbörse aus ihrer Handtasche. Darin befanden sich ein zweistelliger Eurobetrag und mehrere Ausweisdokumente.

Die Fürther Kripo bittet eventuelle Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell