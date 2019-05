Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Dormagen (ots)

In Dormagen-Rheinfeld stiegen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte an der Rheinfelder Straße ein. Nachdem sie sich zunächst erfolglos an der Tür des Wintergartens zu schafften machten, drangen sie durch die Kellertür in das Haus ein und durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen geschah der Einbruch in der Zeit von Mittwoch (08.05.), 22:00 Uhr, bis Donnerstag (09.05.), 15:30 Uhr. Ihre Beute bestand aus Bargeld und einer Armbanduhr. Zeugen werden gebeten, die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02131-3000 zu informieren.

