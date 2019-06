Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (844) Randalierer leistet Widerstand

Nürnberg (ots)

Ein 20-Jähriger Mann sorgte am frühen Donnerstagmorgen (20.06.2019) für einen größeren Polizeieinsatz in Nürnberg-Langwasser. Der Verursacher wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht.

Am frühen Donnerstagmorgen (20.06.2019) verschaffte sich der 20-Jährige gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Karwendelstraße. Nach einem zunächst verbalen Streit mit der Wohnungsinhaberin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit zwei weiteren Zeugen, die der Frau zu Hilfe eilten. Der 20-Jährige schlug die beiden Männer.

Die zwischenzeitlich alarmierte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd versuchte den Randalierer zu beruhigen. Unvermittelt griff der 20-Jährige einen Polizeibeamten an. Im daraufhin entstandenen Gerangel fielen beide zu Boden. Nur unter Anwendung unmittelbaren Zwanges unter Zuhilfenahme des Einsatzstockes und Unterstützung weiterer Polizeistreifen konnte der Angreifer überwältigt und fixiert werden.

Der angegriffene Polizeibeamte erlitt so schwere Verletzungen, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er ist derzeit nicht mehr dienstfähig.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ein. Aufgrund des psychisch auffälligen Verhaltens wurde der Beschuldigte, der unverletzt blieb, anschließend in eine Fachklinik gefahren.

Wolfgang Prehl / mc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell