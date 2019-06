Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (841) Sicherheitswacht sucht engagierte Bürger

Stein (ots)

Auch bei der Steiner Polizei wurde im Jahr 2019 eine Sicherheitswacht für den Bereich der Städte Stein und Oberasbach eingerichtet. Nachdem nun in den ersten Monaten sehr gute Erfahrungen gemacht wurden und sich der Dienstbetrieb der ehrenamtlichen Mitarbeiter gut eingespielt hat, ist angedacht, auch in Stein weitere Mitarbeiter in die bestehende Sicherheitswacht aufzunehmen.

Die innere Sicherheit ist ein hohes Gut, zu deren Stabilität jeder Einzelne durch persönliches Engagement beitragen kann. In Bayern wurde 1994 mit der Sicherheitswacht eine Institution geschaffen, die es Bürgern ermöglicht, im Sicherheitsnetzwerk Mitverantwortung und eine Vorbildfunktion zu übernehmen.

Seither unterstützen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger als "Sicherheitswacht" die Polizei. Sie sind zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs und achten auf Auffälligkeiten und stellen Regelverstöße fest. In geeigneten Fällen wird die Sicherheitswacht auch an ausgewählten Örtlichkeiten gezielt eingesetzt, um durch ihre Präsenz Ordnungsstörungen vorzubeugen.

Für die Sicherheitswacht können sich Frauen und Männer bewerben, die

- mindestens 18 und höchstens 62 Jahre alt sind

- eine abgeschlossene Schul-/Berufsausbildung nachweisen können

- zuverlässig sind und einen guten Ruf besitzen

- bereit sind Verantwortung zu übernehmen

- im Durchschnitt mindestens 5 Stunden monatlich zur Verfügung stehen

- in Stein und Oberasbach oder in der näheren Umgebung wohnen

- bereit sind, auch Nachtstunden zu leisten.

Vor dem Einsatz erfolgt eine 40-stündige Ausbildung. Für den Dienst wird eine Aufwandspauschale in Höhe von 8,00 Euro pro Stunde gewährt.

Das Verwendungshöchstalter beträgt grundsätzlich 67 Jahre.

Interessenten richten ihre schriftliche Bewerbung bitte bis spätestens 14.07.2019 an die

Polizeiinspektion Stein, Hauptstraße 31, 90547 Stein

Die Auswahl erfolgt nach Sichtung der Bewerbungsunterlagen im Rahmen von Vorstellungsgesprächen.

Weitere Hinweise zur Sicherheitswacht sind unter

https://www.polizei.bayern.de/wir/sicherheitswacht/

abrufbar.

Rainer Seebauer / mc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell