Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (510) Drei Personen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt - Schwer verletzter Fahrer verstorben

Lauf a.d. Pegnitz (ots)

Wie mit Meldung 450 berichtet, ereignete sich am 02.04.2019 ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 14 zwischen Hersbruck und Lauf an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land). Eines der Unfallopfer erlag nun seinen Verletzungen.

Der 21-jährige Fahrer und der 22-jährige Beifahrer des in Richtung Lauf an der Pegnitz fahrenden Fahrzeugs, beide aus dem Landkreis Nürnberger Land, wurden mit dem Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Auch der 43-jährige Fahrer des entgegenkommenden Transporters, der sich alleine im Fahrzeug befand, erlitt schwere Verletzungen.

Der 21-Jährige erlag in den Morgenstunden des 12.04.2019 seinen Verletzungen.

Michael Hetzner/He.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell