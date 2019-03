Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (420) Audi Q7 gestohlen - Zeugenaufruf

Weißenburg (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag (27./28.03.2019) haben unbekannte Täter einen Audi Q7 vom Gelände eines Autohauses in Weißenburg gestohlen. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Hinweise.

Die Unbekannten entwendeten den grauen SUV in der Zeit zwischen 18:00 Uhr (Mi) bis 08:30 Uhr (Do) vom Gelände des Autohandels in der Dettenheimer Straße. Das Fahrzeug war mit Keyless-Go-Funktion ausgestattet und hatte einen Zeitwert von über 40.000 Euro.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs oder zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der Dettenheimer Straße nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Michael Konrad

