POL-MFR: (419) Versuchter Raub auf Schüler - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Erlangen (ots)

Heute Morgen (28.03.2019) sprach ein Unbekannter ein Kind auf dem Schulweg an und forderte Geld. Im Anschluss flüchtete der Mann. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Kurz vor 8 Uhr befand sich das Kind auf dem Schulweg in der Zeißstraße im Erlanger Stadtteil Bruck. Auf Höhe der Anschützstraße sprach ein Unbekannter den Jungen aus einem Gebüsch heraus an. Der Mann verlangte Geld von dem 8-Jährigen und verlieh seiner Forderung Nachdruck, indem er das Kind am Arm festhielt.

Ein Passant wurde auf die Situation aufmerksam und sprach den unbekannten Täter an. Daraufhin flüchtete dieser in Richtung Waldgebiet Brucker Lache (südöstliche Richtung).

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 20-30 Jahre alt, etwa 160 cm groß, trug eine schwarze Kapuzenjacke der Marke Adidas, schwarze Turnschuhe und eine grauschwarze Hose. Über der Kapuzenjacke trug der Mann einen langen, dunkelfarbenen Strickmantel und hatte die Kapuze seiner Jacke über den Kopf gezogen. Besonders auffällig war eine sichtbare Tätowierung am Hals des Mannes.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst der mittelfränkischen Polizei unter 0911 2112 - 3333.

