POL-MFR: (370) Politisch motivierte Sachbeschädigung in U-Bahnhof - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Am vergangenen Wochenende brachten bislang unbekannte Täter politisch motivierte Schmierereien am U-Bahnhof Jakobinenstraße an. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Samstag (16.03.2019) 00:00 Uhr und Montag (18.03.2019) 08:45 Uhr sprühten Unbekannte zwei Hakenkreuze mit gelber Farbe auf eine Tür sowie die Wand des U-Bahnabgangs.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333, zu melden.

Wolfgang Prehl

