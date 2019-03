Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (367) Kleintransporter geriet in Brand

Nürnberg (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden (16.03.2019) geriet ein Kleintransporter in der Nürnberger Südstadt in Brand. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 02:30 Uhr geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein in der Dianastraße geparkter Kleintransporter (Mercedes Sprinter, älterer Bauart) in Brand. Die alarmierten Feuerwehren löschten das Feuer, konnten aber das Ausbrennen des Fahrzeugs nicht mehr verhindern. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zur Entstehung des Brandes machen können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen. / Michael Petzold

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell