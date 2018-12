POL-MFR: (1827) Hoher Entwendungsschaden bei Einbruch in Nürnberg - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Unbekannte Täter brachen am Nachmittag des 08.12.2018 in eine Wohnung im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl ein. Die Kripo Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Als die Geschädigte gegen 17:15 Uhr die Wohnung in der Bernadottestraße betrat, flüchteten vor ihren Augen zwei unbekannte Männer über den Balkon ins Freie. Wenig später bemerkte sie den Verlust einer Tasche, in der sich ein hoher Geldbetrag befand. An einem Fenster entdeckten Kriminalbeamte später Hebelspuren.

Eine Beschreibung der Männer liegt leider nicht vor.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

Bert Rauenbusch/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell