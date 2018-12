POL-MFR: (1825) Auseinandersetzung in Omnibus - Zeugenaufruf

Fürth (ots) - Am vergangenen Freitag (07.12.2018) kam es in einem Linienbus in Fürth zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Fahrgästen. Die Fürther Polizei sucht diesbezüglich nach Zeugen.

Der Bus der Linie 853 war in der Schwabacher Straße gegen 22:30 Uhr unterwegs, als es im Bereich der Kaiserstraße zu dieser Auseinandersetzung kam. Nach bisher durchgeführten Ermittlungen soll ein Fahrgast einen anderen angerempelt haben. Daraus entstand zunächst eine Rangelei unter Begleitern der betreffenden Personen, die dann letztlich in einer Schlägerei endete. Der Bus hielt an, die Polizei wurde verständigt. Der Rettungsdienst wurde zwar auch verständigt, eine Behandlung aber verweigerten die Beteiligten.

Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass eine nicht mehr anwesende Frau, die ebenfalls im Bus unterwegs war, den Vorfall offenbar gefilmt hatte.

Diese Frau sowie weitere Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Fürth unter der Telefonnummer 0911 75 90 50 in Verbindung zu setzen.

