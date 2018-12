POL-MFR: (1822) Tritte gegen den Kopf

Rothenburg o. d. Tauber (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (09.12.2018) gerieten mehrere Personen vor einer Diskothek in der Rothenburger Innenstadt miteinander in heftigen Streit. Die Kriminalpolizei ermittelt nun hinsichtlich eines versuchten Tötungsdeliktes.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten mehrere Personen gegen 05:00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in einer Diskothek in der Ansbacher Straße miteinander in Streit. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die mittlerweile körperliche Auseinandersetzung nach draußen. Vier Personen schlugen zunächst wechselseitig aufeinander ein.

Ein 18-jähriger ging zu Boden und soll von einem Angreifer mit Fußtritten gegen den Kopf traktiert worden sein. Die Täter flüchteten zunächst unerkannt. Der 18-jährige Geschädigte kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Im Zuge der Ermittlungen nahm die Rothenburger Polizei einen Tatverdächtigen (21) fest. Die weitere Sachbearbeitung übernahm zunächst der Kriminaldauerdienst Mittelfranken und anschließend die Ansbacher Kriminalpolizei.

Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich möglicher weiterer Täter sowie des genauen Tatablaufs werden durch die Kriminalpolizei Ansbach fortgeführt und dauern derzeit noch an.

