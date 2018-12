POL-MFR: (1820) Einbrecher in Uttenreuth und Eckental unterwegs - Zeugenaufruf

Erlangen-Land (ots) - Am Freitag (07.12.2018) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Eckental-Forth ein und versuchten es bei einem weiteren in Uttenreuth. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam über eine Terrassentür in das Anwesen in der Kolpingstraße ein. Anschließend durchsuchten die Täter das Haus. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde Schmuck in Höhe von ca. eintausend Euro entwendet.

Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 18:15 Uhr im Markomanniaweg in Uttenreuth. Hier gelang es den Tätern jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen allerdings hinterließen sie Sachschaden von einigen hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Erlangen sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

