POL-MFR: (1826) Grundlos Flasche ins Gesicht geschlagen

Nürnberg (ots) - Völlig grundlos schlug am 08.12.2018 ein 19-jähriger Heranwachsender einem 21-Jährigen am Nürnberger Hauptbahnhof eine Flasche ins Gesicht. Der dadurch Verletzte musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der 21-Jährige hielt sich gegen 01:15 Uhr am Osteingang des Bahnhofs auf, als der zwei Jahre jüngere Mann vorbeilief und ihm plötzlich eine Flasche ins Gesicht schlug. Zuvor gab es weder eine verbale Auseinandersetzung noch sind beide Männer miteinander bekannt.

Durch den Schlag erlitt der Geschädigte eine Schnittwunde im Gesicht, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte aber im Zuge der Fahndung von der Bundespolizei im Nürnberger Hauptbahnhof festgenommen werden.

Nachdem er Beamten der PI Nürnberg-Mitte übergeben worden war, veranlassten diese zunächst einen Alkoholtest. Das Gerät zeigte einen Wert von knapp zwei Promille. Anschließend kam der Beschuldigte in eine Haftzelle.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Bert Rauenbusch/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell