POL-MFR: (1700) Polizei stoppte Drogenfahrt - Autofahrer sprang aus fahrendem Auto

Fürth (ots) - Bereits in den frühen Morgenstunden des Freitag (16.11.2018) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Fürth einen Autofahrer fest, der mit seinem Fahrzeug unter Drogeneinfluss in der Fürther Innenstadt unterwegs war. Der 37-Jährige hatte zuvor versucht, den Polizisten mit einem Sprung aus dem fahrenden Auto zu entwischen.

Gegen 03:30 Uhr wollte die Streifenbesatzung in der Herrnstraße den Fahrer eines grauen Mitsubishi kontrollieren. Der Mann ignorierte das Anhaltesignal der Polizisten jedoch zunächst und gab Gas, bevor er seinen Pkw nach mehreren hundert Metern schließlich wieder abbremste. Der Autofahrer und sein Beifahrer sprangen nun aus dem noch fahrenden Auto und liefen in entgegengesetzte Richtungen davon. Der Pkw rollte schließlich in zwei geparkte Fahrzeuge und kam dort zum Stehen. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Fahrers auf und konnten diesen nach kurzer Verfolgung festnehmen. Dem Beifahrer gelang indes unerkannt die Flucht.

Der 37-jährige Fahrzeugführer gab den Polizisten gegenüber zu, Drogen konsumiert zu haben. In dem Mitsubishi fand die Streife anschließend jeweils geringe Mengen Marihuana sowie einer synthetischen Droge. An den beiden geparkten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Beamten nahmen den 37-Jährigen fest und ließen bei ihm eine Blutentnahme durchführen. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Besitzes von Betäubungsmitteln ein. Zudem besteht gegen den Festgenommenen der Verdacht, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt.

