POL-MFR: (664) Versuchter Einbruch in Schulgebäude - Zeugenaufruf

Erlangen (ots) - Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch (30.04.-02.05.2018) versuchte ein unbekannter Täter in die Berufsschule Erlangen einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der unbekannte Täter beschädigte bei seinem Einbruchsversuch ein Fenster des Schulareals in der Drausnickstraße und verursachte hierdurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. In das Gebäude gelangte der Einbrecher jedoch offensichtlich nicht.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchdiebstahls aufgenommen. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Berufsschule aufgefallen sind. Entsprechende Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

