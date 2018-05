POL-MFR: (663) Zwei Sexualstraftaten in kurzer Zeit - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg bearbeitet seit 01.05.2018 zwei Sexualstraftaten, die sich innerhalb einer Stunde im Stadtgebiet Nürnberg ereignet haben. Sie bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Zunächst griff gegen 04:30 Uhr ein unbekannter Mann eine junge Frau am Nürnberger Weinmarkt an. Er drückte sie gegen eine Haustür und fasste sie im weiteren Verlauf mehrfach unsittlich am gesamten Körper an. Erst als die Frau um Hilfe rief, unterließ der Täter sein Handeln und flüchtete. Die Frau blieb unverletzt.

Beschreibung des Täters:

Ca. 30 Jahre alt, zwischen 180 und 190 cm groß, schlank, bekleidet mit beiger Hose und schwarz/dunkelblauer Jacke. Der Mann sprach englisch.

Eine Stunde später (gegen 05:30 Uhr) kam es in der Pirnaer Straße ebenfalls zu einem Angriff gegen eine junge Frau. Ein unbekannter Mann sprach die spätere Geschädigte zunächst an und verfolgte sie im Anschluss. Plötzlich packte er sie am Arm, hielt sie fest und berührte sie dann unsittlich. Danach flüchtete der Mann, so dass das Opfer die Polizei verständigen konnte. Fahndungsmaßnahmen blieben leider erfolglos. Eine Beschreibung des Täters liegt leider nicht vor. Auch hier blieb die junge Frau unverletzt.

In beiden Fällen bittet die Kriminalpolizei um Unterstützung von Zeugen. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.

Bert Rauenbusch/n

